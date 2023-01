Beloning voor sterk seizoen van Reijnders, middenvelder tekent tot 2027 bij AZ

Tijjani Reijnders is door AZ beloond met een contractverlenging. De 24-jarige middenvelder heeft tot medio 2027 bijgetekend in Alkmaar. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de geruchten over een vertrek bij AZ.

Reijnders is één van de revelaties bij de Alkmaarders dit seizoen. Hij speelde alle 26 officiële duels van AZ in deze jaargang en miste nog geen minuut. Reijnders heeft tot nu toe zes assists gegeven en vijf doelpunten gemaakt.

Reijnders: "Ik ben blij met mijn persoonlijke groei en we hebben een bijzonder team. Ik heb het gevoel dat we tot veel in staat zijn. En ik doe mijn uiterste best om mijn bijdrage daarin te leveren."

Directeur voetbalzaken Max Huiberts: "Door hard te blijven werken en zijn kansen te grijpen, heeft hij zich in het elftal geknokt. Hij is een bepalende speler aan het worden. We zijn ervan overtuigd dat er nog veel rek in de ontwikkeling van Tijjani zit. Deze contractverlenging is dan ook dik verdiend voor hem."

AZ speelt vanavond de eerste officiële wedstrijd van 2023. Vitesse is vanaf 18.45 uur de tegenstander.