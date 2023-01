Griekspoor knokt zich in spannende finale naar eerste ATP-titel in Pune

Tallon Griekspoor heeft zijn eerste ATP-titel gepakt uit zijn carrière in het Indiaanse Pune. De tennisser uit Nieuw-Vennep had het moeilijk tegen de Fransman Benjamin Bonzi, maar won na drie sets 4-6 7-5 6-3. De 26-jarige volgt daarmee Tim van Rijthoven op, die vorig jaar in Rosmalen de laatste ATP-finale won.

In de tweede set knokte Griekspoor zich naar 5-5 en sloeg toe: 7-5. Tijdens de laatste en beslissende set kreeg hij twee matchpoints en de eerste was raak. Daarmee pakte hij zijn eerste ATP-titel uit zijn carrière.

Griekspoor stond in de finale tegen Bonzi, die in zijn halve finale Amstelvener Botic van de Zandschulp versloeg. De eerste set ging naar de Fransman, nadat de Nieuw-Venneper twee dubbele fouten bij zijn service.

"Natuurlijk was ik nerveuzer dan anders, maar volgens mij zijn we daar allebei goed mee omgegaan", reageerde Griekspoor na de winst. "We hebben goed tennis laten zien. Ook in de eerste set speelde ik eigenlijk maar een slechte game." Op de weg naar de finale versloeg Griekspoor Jaume Munar, Marco Cecchinato , Marin Čilić (bye), Aslan Karatsev en Benjamin Bonzi.

Door de eindzege maakt de Noord-Hollander ook een grote stijging op de wereldranglijst van 95 naar 61. Zijn beste notering was 44, die hij vorig jaar behaalde. Griekspoor doet volgende week mee aan de Australian Open.