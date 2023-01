Gelukje bezorgt Griekspoor uniek moment in zijn loopbaan

Voor het eerste in zijn carriere staat Tallon Griekspoor in de halve finale van een ATP-toernooi. Veel hoefde de tennisser uit Nieuw-Vennep daar niet voor te doen, want zijn tegenstander in het Indiase Pune meldde zich geblesseerd af.

De Kroaat Marin Cilic ondervond te veel hinder van zijn knie. Een mazzeltje voor Griekspoor, die gister nog overtuigend won in de kwartfinale. Daarmee lijkt de Nederlandse nummer 95 van de wereld weer in goede vorm te verkeren, na wat mindere maanden. De Nieuw-Venneper stond eerder dit jaar namelijk nog op de 44e plek. Het ATP-toernooi in Pune is een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open dat op 16 januari begint in Melbourne.

Later vandaag komt de Botic van de Zandschulp uit Amstelveen nog in actie. Hij neemt het in de kwartfinale op tegen de Duitse qualifier Maximilian Marterer.