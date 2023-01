AZ rekent op aanblijven Jesper Karlsson, zoekt nieuwe keeper en gaat verbouwen

De transferwinter bij AZ verloopt vooralsnog rustig. Met de komst van Djordje Mihailovic waren de Alkmaarders al verzekerd van een vroege aanwinst, maar moet het oppassen dat het Jesper Karlsson niet verliest. "Er is nu geen interesse", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts over de Zweedse aanvaller.

Max Huiberts over de interesse in Jesper Karlsson - NH Sport / Stephan Brandhorst

Karlsson wordt sinds het vertrek van Cody Gakpo aan PSV gelinkt. Volgens Huiberts is het lastig om in het lopende seizoen een dragende kracht bij AZ los te weken. "Op dit moment is het niet aan de orde. Jesper is daar ook helemaal niet mee bezig."

Keeper

Tot aan het sluiten van de transferwindow zal de aandacht van Huiberts vooral uitgaan naar een nieuwe keeper. Sem Westerveld heeft een blessure opgelopen en Peter Vindahl is verhuurd. Dat betekent dat Hobie Verhulst de enige overgebleven keeper is bij het eerste. "Het liefste eentje die ballen tegenhoudt", zegt Max Huiberts, die het momenteel niet drukker heeft dan voorheen.

