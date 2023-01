AZ verlengt contract trainer Pascal Jansen: "Voel me hier gerespecteerd en gewaardeerd"

AZ gaat langer door met trainer Pascal Jansen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Alkmaar maakte de club bekend dat er een mondeling akkoord is over een contractverlenging tot medio 2025.

Pascal Jansen: "Mooi dat je de waardering krijgt" - NH Sport / Stephan Brandhorst

"Ik voel me hier gerespecteerd en gewaardeerd", zegt Jansen over zijn keuze. De 49-jarige trainer hoefde dan ook niet lang na te denken om het hoge woord uit te spreken. "Toen gisteren de formele afspraak stond waren we er vrij snel uit." Jansen staat sinds 5 december 2020 aan het roer bij de Alkmaarse eredivisionist. In 2018 ging hij als jeugdtrainer aan de slag bij AZ. Nadat Arne Slot begin december 2020 werd ontslagen als hoofdtrainer, schoof Jansen door naar die positie. Tekst loopt door onder de tweet.

Hij speelde als voetballer in de jeugd van onder meer Ajax, AZ, HFC Haarlem en Telstar. Door een blessure moest hij zelf al vroeg stoppen met voetballen. Brandenburg verlengt AZ gaat ook langer door met Paul Brandenburg. De hoofd jeugdopleiding zal tot en met medio 2027 aan de club verbonden blijven. "Daar zijn we heel erg blij mee", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "We zijn erg tevreden over hoe hij de academie leidt. Dus voor ons is het een abc'tje." AZ hervat de competitie komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. De ploeg van Jansen bekleedt momenteel de vierde plaats in de eredivisie.

Huiberts: : "Toeval dat Jansen en Brandenburg tegelijk verlengen" - NH Sport / Stephan Brandhorst