Late tegentreffer wordt AZ fataal tegen Vitesse

Het jaar 2023 is voor AZ begonnen met een zure nasmaak. Vangelis Pavlidis opende in de tweede helft de score, maar door een late goal van Mohamed Sankoh werd het 1-1. AZ zakt daardoor naar de vijfde plaats op de ranglijst.

Pavlidis werd een minuut later gevaarlijk door een slechte terugspeelbal te onderscheppen. De Griek omspeelde Scherpen en schoot in het zijnet. Na een snelle counter via meerdere schijven, stuurt Pavlidis Mihailovic weg. Die komt een-op-een met Scherpen. Die kan het stiftje van Mihailovic redden. Voor de rust deelden de Alkmaarders nog twee speldenprikjes uit. Eerst kopte Jens Odgaard net over na een hakje van Jesper Karlsson. Even later testte de Zweed Scherpen, maar de doelman was alert en redde.

Voor AZ begon de eerste wedstrijd van 2023 zonder sterkhouders Dani de Wit en Milos Kerkez. Beide spelers moesten een schorsing uitzetten. Tegenover hun afwezigheid stond het debuut van Djordje Mihailovic. Bij Vitesse stonden oud-Ajacieden Mitchell Dijks en Kjell Scherpen in de basis. Het eerste kansje van de wedstrijd was voor Mihailovic. Na een combinatie met Vangelis Pavlidis, schoot de Amerikaan naast het doel.

AZ was in de eerste helft de betere ploeg, maar daar was in de beginfase van het tweede bedrijf weinig van te merken. Vitesse kreeg de betere kansen. Zo schoot Bartosz Białek in de handen van Hobie Verhulst, gleed Bialek een voorzet net naast. Hierna was Million Manhoef erg gevaarlijk en hield Verhulst AZ op de been met een goede redding. Even daarvoor schoot Reijnders van afstand net naast.

Late gelijkmaker

De Alkmaarders namen het initiatief weer over en kregen een gigantische kans via Odgaard. Scherpen grabbelde naar de bal na een voorzet van Karlsson, waarna de Deen de bal over de keeper probeerde te koppen. Daarvoor kreeg Pavlidis de vuisten van Scherpen tegen zijn hoofd, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis vond het geen penalty waard. Na een schitterende dieptepass volleerde Pavlidis de bal in één keer en schoot snoeihard raak: 1-0. Daarmee leek AZ te winnen, totdat Mohamed Sankoh vlak voor tijd de Alkmaarders in rouw dompelde: 1-1.