Ex-internationals verslaan in jubileumduel Koninklijke HFC Legends

Bondscoach Sjaak Swart had in de aanloop naar de wedstrijd in Haarlem moeite om een knappe selectie samen te stellen. Meest ervaren internationals die in actie kwamen waren Frank de Boer (112 interlands) en Aron Winter (84 interlands). Ook Rob Witschge (30 interlands), John van 't Schip (41 interlands) en Simon Tahamata (22 interlands) waren van de partij, maar ook spelers zonder een A-interland achter hun naam zoals Olaf Lindenbergh en Arno Splinter.

Voor zo'n 1300 toeschouwers opende Ruben Schaken (7 interlands) in de 10e minuut de score. Vijf minuten later maakte Danny Koevermans (4 interlands) de 0-2. Vervolgens zorgde voormalig eerste elftalspeler van HFC Donny Verdam voor de aansluitingstreffer van de Legends, maar vrijwel direct erna bepaalde oud-AZ'er Koevermans op fraaie wijze de ruststand op 1-3.

Strafschop

In de tweede helft floot scheidsrechter Ruud Bossen, die na vijftien Nieuwjaarswedstrijden afscheid nam, voor een overtreding in het strafschopgebied van HFC voor een penalty. Net als in 2020 ging Glenn Helder (4 interlands) achter de bal staan en schoot hij raak. Wouter Haarmans zorgde voor de 2-4 eindstand.

Voor de ex-internationals was het de 49e keer dat ze als winnaar uit de strijd kwamen. HFC was 25 keer de sterkste. Vijftien keer werd het een gelijkspel. De afgelopen twee jaar ging de wedstrijd vanwege de coronapandemie niet door.

Reacties en samenvatting volgen later