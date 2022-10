Na Feyenoord-thuis gaat AZ ook in Rotterdam onderuit bij Excelsior

Voor de tweede opeenvolgende keer heeft AZ in de eredivisie verloren van een ploeg uit Rotterdam. Nadat vorige week Feyenoord met 3-1 te sterk was, maakte de ploeg van trainer Pascal Jansen vanmiddag een lelijke uitglijder tegen Excelsior. De nummer dertien van de ranglijst versloeg AZ met 2-1.

Al vroeg in de wedstrijd nam Excelsior brutaal de leiding. Een vrije trap van Marouan Azarkan werd door Siebe Horemans met het hoofd in de verre hoek binnengeknikt. Het scheelde weinig of AZ had in de 10e minuut langszij gekomen. Dani de Wit schoot de bal van net buiten het strafschopgebied tegen de bovenkant van de lat.

De Alkmaarders werden daarna gevaarlijk met een schot van Pantelis Hatzidiaksos (voorlangs) en een vrije trap van Jesper Karlsson die naast zeilde. De thuisploeg zag Lazaros Lamprou in kansrijke positie rakelings naast schieten. In de 32e minuut was het wel raak. Azarkan dook vrij op voor keeper Hobie Verhulst en rondde beheerst af: 2-0

