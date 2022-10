Teleurstellend AZ raakt koppositie kwijt na verloren topper tegen Feyenoord

Het is AZ niet gelukt om de topper van Feyenoord te winnen. De Alkmaarders kwamen nog wel op voorsprong via Jens Odgaard. Die marge werd tenietgedaan door Orkun Kökcü, Sebastian Szymanski en Danilo Pereira: 1-3. Daardoor is AZ de koppositie kwijtgeraakt aan PSV.

Sebastian Szymanski juicht, Hobie Verhulst (r) baalt op de achtergrond - Pro Shots / Stanley Gontha

Riechedley Bazoer was uit de basisopestelling verdwenen ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Apollon Limassol. Daardoor stond Jens Odgaard opnieuw in de spits. Het was Jesper Karlsson, die het doel van Feyenoord voor het eerst onder vuur nam. Zijn afstandsschot ging rakelings naast het doel van Justin Bijlow. Er volgde een fase waarin beide ploegen goede mogelijkheden krijgen. Zo schoot Odgaard in de handen van Bijlow en een inzet van Sebastian Szymanski eindigde op de paal. Daar kwamen de Alkmaarders goed weg. Het was toch AZ dat op voorsprong kwam. Een ragfijne voorzet van Pantelis Hatzidiakos werd in het doel gekopt door Jens Odgaard: 1-0. Het euforische gevoel verdween als sneeuw voor de zon. Na een overtreding van Sam Beukema op Santiago Giménez, gaf scheidsrechter Danny Makkelie een strafschop. Deze werd vervolgens verzilverd door Haarlemmer Orkun Kökcü: 1-1. Voor de rust kreeg oud-Feyenoorder Jordy Clasie een grote kans na geklungel in de verdediging. Hij schoot van dichtbij net naast het doel.

Gevaarlijke Szymanski Na de rust scoorden de Alkmaarders het eerste doelpunt. Dani de Wit stond helemaal vrij in het strafschopgebied en schoot raak. De AZ-middenvelder stond ook overduidelijk buitenspel, dus het doelpunt ging niet door. Enkele minuten later scoorde Szymanski wel een geldige goal. Doelman Hobie Verhulst liet de bal door de handen glippen, waardoor het 2-1 voor de Rotterdammers werd. Bekijk hieronder naar de goal van Szymanski. Tekst gaat verder onder de tweet

💫 Sebastian Szymański zet @Feyenoord op voorsprong na een fout van Hobie Verhulst! 😳 — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2022

De Pool was even later opnieuw gevaarlijk met een hard schot. Verhulst kon deze inzet wel katachtig keren. Trainer Pascal Jansen probeerde in de slotfase nog wat te forceren met een tactische omzetting. Odgaard ging naar de kant voor Bazoer, waardoor Dani de Wit in de spits speelde. Dat bleek uiteindelijk niet het gewenste resultaat te hebben. Danilo Pereira scoorde op schitterende wijze, waardoor de druiven nog zuurder werden voor AZ. De ingevallen Braziliaan schoot de bal stijf in de kruising: 1-3. De Alkmaarders probeerden daarna nog wel te scoren, maar de stand bleef ongewijzigd. Door de nederlaag zakt AZ naar de gedeelde tweede plaats met Feyenoord. PSV is de nieuwe lijstaanvoerder met een puntje meer. Ajax kan de koppositie weer overnemen, als het van Excelsior wint. Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, Clasie, D. De Wit; Sugawara (Lahdo/69), Odgaard (Bazoer/74), Karlsson (Van Brederode/69)