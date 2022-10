AZ en Feyenoord steken Donny van Iperen hart onder de riem met wedstrijdshirtveiling

AZ houdt komende zondag verschillende acties rond de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat is voor oud-speler Donny van Iperen, die in een coma belandde tijdens een voetbalwedstrijd in augutus. Zo worden de gedragen wedstrijdsshirts geveild en zal Van Iperen digitaal aanwezig zijn.

De verdediger uit Sint Pancras kwam tijdens de wedstrijd tussen FC Zimbru en Dinamo-Auto ongelukkig in botsing met de keeper van de tegenstander. Hij raakte hierbij bewusteloos. Van Iperen werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een week zou blijven. Daarna werd hij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Er werd geconstateerd dat zijn thalumus is beschadigd, een belangrijk deel van de hersenen.

Van Iperen ontwaakte in het Nederlandse ziekenhuis en is inmiddels begonnen aan een loodzware revalidatieperiode. Zijn toekomst is nog erg onzeker. De familie is daarom een inzamelingsactie gestart om zijn behandelingen te kunnen betalen. AZ zet handtekeningen op de gedragen shirts tegen Feyenoord, waarna ze geveild worden. De verdediger speelde nooit voor de Rotterdammers, maar ook hun wedstrijdshirts worden beschikbaar gesteld.

Doneren

Er kan vanaf het startsignaal van de wedstrijd, komende zondag 16.45 uur, op de shirts worden geboden. De veilingen sluiten 22 oktober 16:00 uur. De volledige opbrengst wordt aangeboden aan de GoFundMe voor Van Iperen. Bieden of doneren kan via de volgende link. Van Iperen zal digitaal aanwezig zijn via KPN Klasgenoot. Dat is een project voor langdurige zieke kinderen, die op de manier lessen kunnen blijven volgen. De verdediger zal via een scherm en robot de voetballers kunnen zien en spreken.