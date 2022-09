Crowdfundingsactie voor Donny van Iperen

De familie van Donny van Iperen is een crowdfundingsactie gestart. De voetballer uit Sint Pancras kwam een maand geleden zeer ongelukkig in botsing waarbij hij hersenletsel opliep. Met de deze inzamelingsactie wil de familie de niet vergoede behandelingen bekostigen voor Donny.

De eerste week na zijn botsing werd de Noord-Hollandse Van Iperen in Moldavië verpleegd. Doordat hij niet juist verzekerd was, was het in eerste instantie niet mogelijk om de voetballer in Nederland op te nemen. Na een oproep in de media van de familie was het Erasmus MC in Rotterdam wel bereid hem op te nemen.

Woorden

Sinds kort vertoont de 27-jarige verdediger hele voorzichtige tekenen van herstel. Zo spreekt hij een aantal woorden. Wanneer de familie op bezoek is in het ziekenhuis en ze vragen of Donny weet wie ze zijn dan antwoordt hij bijvoorbeeld met hun namen.

Van Iperen speelde in het verleden voor de jeugd van AZ en stond daarna onder contract bij Telstar. Sinds deze zomer komt hij uit voor de Moldavische club FC Zimbru.

Voor meer informatie en donaties kan je terecht bij via deze link.