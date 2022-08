Het is bijna drie weken geleden dat voormalig Telstar-speler Donny van Iperen bij een botsing met de keeper op een voetbalveld in Moldavië in coma raakte. De 27-jarige voetballer uit Sint-Pancras werd overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam om hem beter te kunnen verplegen. Zijn oud-trainer bij Telstar, Mike Snoei, doet in voetbal talkshow De Aftrap een oproep om Donny en de familie een hart onder de riem te steken.

Mike Snoei in De Aftrap: "Stuur een kaartje, we moeten Donny van Iperen niet vergeten" - NH Sport / Edward Dekker

Met Van Iperen in de selectie eindigde Telstar in 2018 op een knappe zesde plek in de eerste divisie. Het beste resultaat in jaren. Volgens Snoei mede dankzij de onverzettelijke verdediger die na Telstar voor Go Ahead Eagles en AE Karaiskakis speelde, voordat hij deze zomer in Moldavië bij FC Zimbru Chisinau belandde.

Quote "Dit was Donny, een strijder, een echte Witte Leeuw. Ik hoop dat hij het onmogelijke gaat waarmaken." Telstar-trainer Mike Snoei

"Ik wil iedereen oproepen om Donny niet te vergeten. Kijk eens wat een kerel dit is. Dit was Donny, een strijder, een echte Witte leeuw. Ik hoop dat hij het onmogelijke gaat waarmaken."

Stuur je kaartje naar: Postbus 9823, 1006 AM Amsterdam. Tav Sportredactie 'Donny van Iperen'

Naast Snoei is ook scheidsrechter Joey Kooij te gast. De 30-jarige arbiter uit Monnickendam heeft zijn internationale debuut gemaakt en hoopt de komende jaren verder door te kunnen groeien. De Aftrap is elke vrijdag op tv te zien bij NH Sport. De eerste uitzending is om 17.10 uur en daarna kun je 'm elk uur in de herhaling bekijken. Kun je niet wachten? Kijk dan hieronder de hele uitzending van vrijdag 19 augustus! Tekst gaat verder onder de video.

De Aftrap van vrijdag 26 augustus met Joey Kooij en Mike Snoei - NH Sport / Edward Dekker

Volgende week zijn oud-international Pier Tol en zakelijk directeur Richard de Weijze van FC Volendam te gast. Heb je vragen en/of opmerkingen mail dan naar [email protected]