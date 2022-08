Oud-bondscoach Bert van Marwijk zou Joey Veerman meenemen naar WK in Qatar

Volendammer Joey Veerman doet het sinds zijn overstap van sc Heerenveen naar PSV uitstekend. Zó goed dat voormalig bondscoach Bert van Marwijk de middenvelder op zou nemen in de Oranje-selectie die eind dit jaar het WK in Qatar speelt. Van Marwijk is vanavond met oud-international Arnold Mühren te gast in onze voetbal talkshow De Aftrap.

Mühren is het met Van Marwijk eens, al wijst hij op de moordende concurrentie op het middenveld bij Oranje. "Gravenberch en Wijnaldum zitten er nu niet bij. Het ligt eraan hoeveel middenvelders je mee wil nemen", aldus de 23-voudig international. Tekst gaat verder onder de video.

Joey Veerman moet met Oranje mee naar het WK - NH Sport / Edward Dekker

Van Marwijk denkt dat Louis van Gaal met het Nederlands elftal in Qatar wel eens hele hoge ogen zou kunnen gooien. Een wereldtitel sluit de coach, die met Oranje op het WK in Zuid-Afrika in 2010 de finale van Spanje verloor, allerminst uit. Tekst gaat verder onder de video.

Jack Mühren, Arnold Mühren, Bert van Marwijk en Edward Dekker (vlnr) - NH Sport

De Aftrap is vanaf vandaag weer elke vrijdag op tv te zien bij NH Sport. De eerste uitzending is om 17.10 uur en daarna kun je 'm elk uur in de herhaling bekijken. Kun je niet wachten? Kijk dan hieronder de hele uitzending van vrijdag 12 augustus!

De Aftrap van vrijdag 12 augustus met Bert van Marwijk en Arnold Mühren - NH Sport