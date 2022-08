Cabaretier Viggo Waas 'te zacht' voor het hoofdtrainerschap: "Ik mis het overwicht"

Viggo Waas is een groot voetballiefhebber. Hij schopte het tot Jong Ajax, maar werd daarna bekend als cabaretier, acteur en programmamaker. Nadat hij vorig jaar werd getroffen door een herseninfarct gaat hij volgende maand weer het theater in met Peter Heerschop.

Op het voetbalveld is de 60-jarige Amsterdammer nu leider bij Ajax Onder 14 jaar. Hij was veldtrainer bij WVHEDW en in 2018 assistent bij derde divisionist De Dijk. Voor hoofdtrainer is hij naar eigen zeggen 'te zacht', zo vertelt hij aan tafel van onze voetbal talkshow De Aftrap.