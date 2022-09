Eerste tekenen van herstel na vreselijke botsing: voetballer Donny van Iperen spreekt eerste woordjes

De familie van voetballer Donny van Iperen leeft al wekenlang tussen hoop en vrees nadat Donny begin vorige maand op het voetbalveld bij zijn Moldavische club FC Zimbru hard in botsing kwam met een tegenstander. De 27-jarige voetballer uit Sint Pancras lag even in coma, maar toont nu de eerste voorzichtige tekenen van herstel. De afgelopen weken moet de familie genoegen nemen met een knipoog of een knijpbeweging. Tot afgelopen maandag. "Yes", is het antwoord dat Donny geeft op een vraag van één van de verplegers.

Wat veel mensen denken is dat Donny in coma ligt, maar dat is niet het geval. Hij ademt zelfstandig, alleen is hij niet bij bewustzijn. De voetballer kampt met een bewustzijnsstoornis. Dit heeft te maken met de schade in de thalamus, een belangrijk deel van de hersenen.

Een dag later zegt hij 'ik heb hoofdpijn' tegen zijn familie en inmiddels zegt hij ook de namen van zijn naasten. De Noord-Hollandse voetballer haalt Engels en Nederlands nog wel door elkaar en is behoorlijk warrig. Toch klinkt broer Joey van Iperen positiever dan anders. "Dit is een hele grote stap. Ik ben hoopvol en bij vlagen is er bewustzijn", vertelt hij opgewonden.

In zijn eerste wedstrijd met FC Zimbru speelt hij de hele wedstrijd tegen de Moldavische topploeg Sheriff Tiraspol. In pas zijn tweede wedstrijd voor de club slaat het noodlot toe. Op een verlaten veld in Tiraspol speelt hij tegen Dinamo Auto. In de elfde minuut van de wedstrijd wordt er een vrije trap genomen en gaat de bal richting het strafschopgebied van de thuisploeg. De keeper stompt de bal weg en schampt Donny. Een duel dat je zo vaak ziet, maar de voetballer uit Sint Pancras blijft roerloos liggen.

Pas afgelopen zomer kondigde Van Iperen vol trots zijn transfer naar de Moldavische club FC Zimbru aan. Na twee jaar bij het Griekse AE Karaiskakis Artas gaat hij een nieuw avontuur in Chisinau aan. NH Nieuws-sportverslaggever Thomas Brood grapte nog tegen hem dat hij hopelijk wel betaald zou krijgen. "Ze staan er goed op. Bij de FIFA gecheckt. Griekenland is erger, haha", antwoordde hij.

Moldavisch ziekenhuis

De eerste week ligt hij in hoofdstad Chisinau in het ziekenhuis. In eerste instantie wordt er gezegd dat er kneuzingen in de hersenen te zien zijn en geen beschadigingen. Dat is valse hoop, want nader onderzoek wijst uit dat er wel degelijk bloedingen in de hersenen zijn.

De familie wil zo snel mogelijk de voetballer naar Nederland halen. "Misschien zijn de artsen goed daar, maar ik had het gevoel dat wij teruggingen naar de jaren '70. Voor de luchtcirculatie deden ze daar een zolderraampje open. Donny lag daar op een zaal met andere mensen", vertelt Joey die toen meteen naar Moldavië is gevlogen.

De klap is groot als ze te horen krijgen dat Donny niet zomaar in Nederland opgenomen kan worden. De voetballer heeft geen juiste verzekering en er is geen ziekenhuis wat hem wil opnemen wordt gezegd.

Tekst gaat door onder de foto.