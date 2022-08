Comateuze voetballer Donny van Iperen zaterdag mogelijk terug naar Nederland

Donny van Iperen vliegt waarschijnlijk zaterdag van Moldavië naar Nederland. "Daar lijkt het nu op, maar een medisch team moet vaststellen of het veilig is", laat zijn broer Joey vanuit Moldavië weten. De voetballer uit Sint Pancras ligt sinds afgelopen zaterdag in coma na een vreselijke botsing op het voetbalveld tijdens een wedstrijd van zijn club FC Zimbru.

Eergisteren kwam naar buiten dat het nog niet was gelukt om de Noord-Hollandse voetballer naar Nederland te halen. Er kon geen vervoer en ziekenhuisbed worden geregeld in Nederland, omdat Van Iperen geen Nederlandse zorgverzekering heeft. De verdediger staat ingeschreven in Moldavië en was daarom aangewezen op de zorg in dat land. Inmiddels heeft het Erasmus MC in Rotterdam laten weten dat zij de voetballer kunnen opnemen.



Van Iperen speelde in de jeugd van AZ en kwam ook uit voor Telstar. De afgelopen jaren speelde hij voor het Griekse AE Karaiskakis. Deze zomer stapte hij over naar het Moldavische FC Zimbru.