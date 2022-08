In coma liggende Van Iperen kan niet zomaar worden overgeplaatst naar Nederlands ziekenhuis

Sinds voetballer Donny van Iperen na een botsing in een Moldavisch ziekenhuis in coma ligt, probeert zijn familie hem naar een Nederland te halen. Maar dat gaat niet zomaar, merkt zijn omgeving. Omdat de voetballer niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar zit, kan hij ook niet worden verplaatst en opgenomen worden in een Nederlands ziekenhuis.

Dat vertelt Joey van Iperen, de broer van Donny, aan NH Nieuws.

De 27-jarige voetballer uit Sint-Pancras is zaterdag na het ongeluk opgenomen in een Moldavisch ziekenhuis. "We zijn blij met de mensen in dit ziekenhuis in Moldavië, maar het niveau van de zorg in Nederland is hoger", zegt Joey.

Om die reden wil de familie van Donny hem naar Nederland halen. De Moldavische club FC Zimbru heeft aan de familie aangegeven de ziekenhuiskosten te dekken, ook als hij in Nederland wordt verzorgd.

Geen ziekenhuis in Nederland

Het plan was om donderdag met Donny naar Nederland af te reizen. Vanuit Moldavië was alles geregeld; een ambulance naar vliegveld en een speciaal zorgvliegtuig. "Maar wat we daarna nog nodig hadden, was een ziekenhuis wat ons kan ontvangen en een ambulance vanaf Schiphol."

Dat bleek er niet te zijn en dus lopen ze tegen een muur op. Hoewel Donny Nederlander is, staat hij als burger ingeschreven in Moldavië en is hij afhankelijk van de zorg in het land.

De familie van Donny heeft de afgelopen dagen alles op alles gezet om te kijken naar mogelijkheden. "We hebben veel ziekenhuizen gebeld, maar die konden niets voor ons doen", vertelt Joey. "Ook hebben we contact opgenomen met de Nederlandse autoriteiten en Donny had nog een verzekering waar we naar belden." Tot nog toe zonder succes. "Niemand daar weet waar we heen kunnen."

'Situatie slecht'

De situatie van de 27-jarige voetballer is zorgelijk. Een dag na het ongeluk kwamen er nog positieve berichten naar buiten, maar vandaag kwam de club daar op terug. "Helaas is de situatie sindsdien en tot nu toe slecht gebleven, want er is geen wezenlijke verbetering in de gezondheid van de speler geweest", meldde directeur Sergiu Topor vandaag.

Inmiddels is er contact gezocht met de Nederlandse spelersvakbond VVCS en de internationale spelersvakbond FIFpro. Zij lieten de familie weten te kijken naar een oplossing. Joey hoopt dat daar wat uit komt. "Ik wil gewoon het beste voor mijn broertje."