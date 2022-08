Vreselijk nieuws uit Moldavië: voetballer Donny van Iperen nog steeds in coma

"Helaas is de situatie sindsdien en tot nu toe slecht gebleven, want er is geen wezenlijke verbetering in de gezondheid van de speler geweest."

Familie in Moldavië

De club laat verder weten dat Van Iperen geen hersenbloeding heeft gehad en dat er geen operatie nodig is. Inmiddels is er ook familie van de Noord-Hollandse verdediger in Moldavië. "De situatie met betrekking tot Donny's gezondheid is erg moeilijk, mijn broer ligt nog steeds in coma. We bidden dat hij de kracht vindt om te herstellen. De familie is dankbaar voor de steun van de club, de fans en iedereen die betrokken is bij het steunen van Donny. Hij is een voetbalvechter op en naast het veld! En op deze momenten bewijst hij meer dan ooit hoe sterk hij is", laat zijn broer Joey van Iperen weten.