Zand in de motor bij slordig AZ: "We verliezen van onszelf"

"Het is geen fijn gevoel", zegt Tijjani Reijnders over de nederlaag van AZ op bezoek bij Apollon Limassol (1-0). De middenvelder van AZ vond dat zijn ploeg slordig was op Cyprus en dat de Alkmaarders veel achter de bal aanliepen. "En dan is het moeilijk vanavond."

"We waren slordig, te laag tempo en geven via een spelhervatting een goal weg. Zelf creeëren we niet echt kansen", analyseert Reijnders na afloop van het duel bij ESPN. "Ze waren comfortabel aan de bal en ik denk dat wij ze daarin teveel tijd gaven. Daardoor konden zij eronderuit voetballen en wij moesten heen en weer lopen."

Sinds begin augustus speelt AZ telkens drie wedstrijden in de week. Doordat het al vroeg in de voorrondes speelde, heeft het al negentien officiële wedstrijden in de benen. "Het is een intensief programma. Daar trainen we voor en daar spelen we voor."