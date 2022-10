Maximaal 24 uur rouwtijd voor 'onverstoorbaar' AZ richting Feyenoord

AZ staat weer met beide benen op de grond na de nederlaag tegen Apollon Limassol. Trainer Pascal Jansen schrok hoe zijn ploeg voor de dag kwam op Cyprus. Het past in het beeld dat AZ in Europa meer moeite heeft. "Het is opvallend dat we minder tweede ballen winnen", zegt Jansen.

Pascal Jansen ziet een ander AZ in Europa dan in de eredivisie - NH Sport / Stephan Brandhorst

Bij AZ geldt na wedstrijden altijd de 24-uursregel. Na een overwinning mogen spelers een dag euforisch zijn en na een nederlaag mag maximaal een dag gerouwd worden. Daarna gaat het vizier weer op de volgende wedstrijd. "Mentaal raken wij niet snel in de war. We zijn heel stabiel, onverstoorbaar zou ik bijna willen zeggen."

Quote "We zijn heel stabiel, onverstoorbaar zou ik bijna willen zeggen" az-trainer pascal jansen

De nederlaag van AZ kan worden gezien als een verlies zonder consequenties. Nog altijd gaan de Alkmaarders aan kop in de Conference League en ook in de eredivisie. "Het is altijd vervelend om te verliezen." Tekst loopt door onder de video.

"Mentaal raken wij niet snel in de war" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Feyenoord Ook de komende tegenstander van AZ in de eredivisie kwam gisteravond in actie in de Conference League. Feyenoord speelde met 2-2 gelijk tegen Midtjylland. Op de ranglijst ontlopen beide ploegen elkaar weinig. AZ gaat aan kop en heeft drie punten meer dan de Rotterdammers die de vierde plaats bekleden. "Ze hebben een prima ploeg en een sterke selectie", zegt Jansen die een open wedstrijd verwacht. "Ze hebben veel nieuwe gezichten en dat heeft tijd nodig", gaat de oefenmeester verder over Feyenoord, dat veel spelers zag vertrekken. Toch blijft de hand van oud-AZ trainer Arne Slot zichtbaar. De twee werkten in het verleden samen bij AZ. Tekst loopt door onder de video.

Jansen: "Feyenoord heeft een prima ploeg en sterke selectie" - NH Sport / Stephan Brandhorst

De topper tussen AZ en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in Alkmaar. De wedstrijd is live te volgen tijdens de radio-uitzending van NH Sport.