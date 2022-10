Eerlijke AZ-goalie Verhulst neemt verantwoordelijkheid bij tegentreffer: "Gewoon klote"

Tot vandaag beleefde Hobie Verhulst een geweldig seizoen. In de zomer won de AZ-doelman de concurrentiestrijd van Peter Vindahl en daarna liep het bij hem en bij de Alkmaarse club als een trein. Zondag blunderde Verhulst in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord bij de tweede tegentreffer. "Dit is gewoon klote natuurlijk."

"Ik moet die bal pakken", vertelt Hobie Verhulst over het moment in de 56e minuut. Het afstandsschot van Feyenoorder Sebastian Szymanski verwerkt de Alkmaarse keeper half. "Ik moest iets langer wachten en dan had ik 'm naar de zijkant kunnen tikken."

Milde Pascal Jansen

AZ begon als koploper in de kraker tegen Feyenoord. Dankzij een mooie treffer van Jens Odgaard kwamen de Alkmaarders nog op voorsprong, maar door persoonlijke fouten van Sam Beukema (veroorzaakt een strafschop) en Hobie Verhulst verliest AZ uiteindelijk met 1-3 in het eigen stadion. Na afloop was AZ-trainer Pascal Jansen mild voor zijn doelman. "Dit is heel vervelend voor Verhulst, maar we moeten niet vergeten wat daaraan vooraf gaat."

