Rollen in het doel omgedraaid: Hobie Verhulst nu wel eerste keeper bij AZ

Hoewel AZ vrijwel op dezelfde voet doorgaat als afgelopen seizoen, heeft er onder de lat wel een opmerkelijke wisseling plaatsgevonden. Peter Vindahl is niet langer meer de eerste keeper. Hobie Verhulst verdedigde in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen het doel en zal als eerste keeper het seizoen ingaan.

Het afgelopen seizoen begon Verhulst ook aan het seizoen, maar na de komst van Vindahl werd de geboren Amsterdammer naar de bank verdreven. In de eredivisie bleef het dus slechts bij twee duels, maar Verhulst bleef wachten op zijn kans. "Ik heb laten zien wat ik kan", zegt Verhulst.

In de voorbereiding kreeg hij die. Mede doordat Vindahl later aansloot was Verhulst de eerste keuze in de eerste paar oefenwedstrijden. Dat deed de oud-doelman van FC Volendam dusdanig naar behoren, dat hij mag blijven staan van de technische staf. "Vindahl heeft de ruimte en de kansen gekregen", stelt Jansen, die ziet dat het verschil klein is tussen de twee. "Hobie heeft ook niet stilgezeten."

Volgende week verdedigt AZ een 1-0 voorsprong tegen Tuzla City. Donderdag gaat de ploeg op bezoek in Bosnië-Herzegovina voor een plek in de derde voorronde van de Conference League.