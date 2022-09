Doelman Hobie Verhulst wil aflopend contract bij AZ graag verlengen

Van de huidige AZ-selectie is Hobie Verhulst één van de weinige spelers van wie het contract na dit seizoen afloopt. Niet zo gek vindt de Alkmaarder, omdat hij pas sinds de zomer de eerste doelman is van AZ. In onze voetbal talkshow De Aftrap vertelt Verhulst dat hij met club in gesprek is over een langer verblijf in Alkmaar.