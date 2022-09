Pier Tol over transfergekte: "Verderop kunnen spelers vijf keer zoveel verdienen"

De miljoenen vlogen ons de afgelopen transferperiode om de oren. Oud-international Pier Tol verbaast zich er niet meer over. "Ze willen allemaal weg, want verderop kun je vijf keer zoveel verdienen. Het gaat om het grote geld", zo zegt de Volendammer in onze voetbal talkshow De Aftrap.

De voormalig speler van AZ'67 is terughoudend over de kracht van het huidige AZ. "Het moet allemaal nog groeien."

"Karlsson is een geweldige speler, maar hoe is het nou met hem?"

Volgens zakelijk directeur Richard de Weijze van FC Volendam is zo'n houding, ook al krijgen spelers vaak daardoor hun zin, niet goed. "Het krediet dat je als speler hebt opgebouwd, ben je snel weer kwijt."

De gasten Pier Tol en Richard de Weijze

