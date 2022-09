Trainer Jonk zet hoog in met FC Volendam: "Op mijn telefoon staat 40 punten, daar geloof ik in"

Als nieuwkomer in de eredivisie heeft FC Volendam het de eerste anderhalve maand lastig. Morgenavond treffen de Volendammers in Arnhem Vitesse dat ook pas één keer wist te winnen. In voetbal talkshow De Aftrap verklapt trainer Wim Jonk vanavond dat hij de lat voor dit seizoen hoog heeft gelegd. "Op mijn telefoon staat 40 punten."

Wim Jonk mikt op veertig punten dit seizoen - NH Sport / Edward Dekker

Normaal gesproken zoude zo'n 34 punten voldoende moeten zijn om je als club in de eredivisie te handhaven. In de eerste 6 wedstrijden haalde FC Volendam slechts 4 punten. Er waren wel complimenten, maar alleen van FC Twente (1-0) werd gewonnen. De uitwedstrijd tegen FC Groningen eindigde in 2-2.

Quote "Het is een hoge doelstelling, maar daar geloof ik ik in" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Voor Jonk zijn de tegenvallende resultaten geen reden ongerust te worden. "Je weet hoeveel punten je ongeveer moet halen. Het is een hoge doelstelling, maar daar geloof ik in", aldus de 55-jarige Volendammer die aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer van FC Volendam bezig is. De tweede gast aan tafel is Kiki Musampa (45). De oud-Ajacied is sinds vorig seizoen trainer van Jong FC Volendam dat in de tweede divisie speelt. Eind vorige maand werd bekend dat hij daarnaast als assistent van Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi aan de slag gaat. Van de Looi benaderde hem, nadat Stijn Schaars was gestopt. Tekst gaat verder onder de video.

Kiki Musampa combineert Jong FC Volendam met Jong Oranje - NH Sport / Edward Dekker

De Aftrap is elke vrijdag op tv te zien bij NH Sport. De eerste uitzending is om 17.10 uur en daarna kun je 'm elk uur in de herhaling bekijken. Naast de gasten speelt Erik-Jan Brinkman elke week het spelletje Raak de Vlag tegen een (oud)voetballer. Dit keer neemt hij het in Monnickendam op tegen Martijn Kaars. De uitzending eindigt met de nieuwe opstelling van ons eigen team FC De Aftrap dat door Jonk behoorlijk door elkaar wordt gehusseld.

De Aftrap van vrijdag 16 september met Wim Jonk en Kiki Musampa - NH Sport / Edward Dekker

