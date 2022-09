Oud-voorzitter Van Praag gelooft in Champions League-winst Ajax: "Moment breekt een keer aan"

Hij zegt het niet op basis van de wedstrijd tegen Rangers FC (4-0). Michael van Praag is ervan overtuigd dat Ajax in staat is om de Champions League te winnen. De oud-voorzitter zegt dat in voetbal talkshow De Aftrap die je vandaag weer vanaf 17.10 uur op tv kunt zien bij NH Sport.

"Ik denk dat het moment wel een keer aanbreekt", zegt Van Praag die achter het beleid staat dat de landskampioen sinds een jaar of zes voert. Dat Ajax het makkelijker dan PSV of Feyenoord heeft omdat de club veel meer geld heeft, wuift Van Praag weg. "Dat geld hebben ze juist door dat beleid kunnen vergaren."

"In mijn tijd begroottten we dat we eens in de drie seizoenen Europees voetbal speelden. Dat kan Ajax zich niet meer veroorloven"

Keeperstrainer Harald Wapenaar is het met Van Praag eens: "Ajax heeft investeringen gedaan die het team een boost hebben gegeven. Kijk eens waar ze nu staan." Van Praag erkent wel dat de ploeg op het veld verplicht is te blijven presteren. "In mijn tijd begrootten we dat we eens in de drie seizoenen Europees voetbal speelden. Dat kan Ajax zich niet meer veroorloven."

De Aftrap is elke vrijdag op tv te zien bij NH Sport. De eerste uitzending is om 17.10 uur en daarna kun je 'm elk uur in de herhaling bekijken. Naast de gasten speelt oud-international Barry Opdam tegen Erik-Jan Brinkman het spelletje Raak de Vlag. Aan het einde van de uitzending zie je hoe het elftal van FC De Aftrap eruit ziet.

Kun je niet wachten? Kijk dan hieronder de hele uitzending van vrijdag 9 september!

Tekst gaat verder onder de video.