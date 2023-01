Bekeravontuur Telstar ten einde, FC Twente is te sterk

Het bekerseizoen is voor Telstar geëindigd in Enschede. De Witte Leeuwen verloren met 3-1 tegen FC Twente. Daan Rots was de grote plaaggeest met twee goals in de eerste helft.

Ronald Koeman Jr baalt, FC Twente viert feest - Pro Shots / Ron Jonker

Telstar had in de eerste ronde Koninklijke HFC met 1-0 verslagen. Vooraf leek het een moeilijke opgave te worden tegen FC Twente, de nummer vier in de eredivisie. Zo kreeg Sem Steijn een grote kans, maar Ronald Koeman Jr. kon de bal keren. De nieuwe bondscoach, Ronald Koeman en vader van de Telstar-keeper, was aandachtig toeschouwer. Hij zag dat junior enkele minuten later Virgil Misidjan van het scoren hield. De Tukkers bleven de betere ploeg tegen Telstar. Mathias Kjølø kwam er gevaarlijk door en schoot naast de paal. Anass Salah-Eddine kreeg daarna ook nog een goede mogelijkheid, voordat Daan Rots vlak voor rust tweemaal genadeloos toesloeg. Zijn eerste treffer tikte hij van dicht bij binnen op aangeven van Sem Steijn. De 2-0 was ook een intikker. Manfred Ugalde kopte de bal op de paal, waarna Rots het laatste zetje gaf. Tekst gaat verder onder de tweet.

🔴 @fctwente is een maatje te groot voor Telstar in de eerste helft: Daan Rots slaat twee keer toe!#twetel pic.twitter.com/vaNkeQcaWi — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2023

Na de rust kwam FC Twente nauwelijks in de problemen en leek het simpel te gaan winnen. Dat gevoel werd versterkt, nadat Misidjan 3-0 maakte. Hij scoorde van dichtbij na een ragfijne voorzet van Ugalde. Het was nog niet beslist, want Thomas Oude Kotte kopte een minuut later een corner binnen: 3-1. Verder dan een aantal speldenprikjes kwamen de Witte Leeuwen niet. De Tukkers hoefden ook niet meer, aangezien komende zaterdag Ajax de tegenstander is. Daardoor eindigt het bekeravontuur in de tweede ronde tegen FC Twente. Komende vrijdag speelt Telstar tegen Jong AZ. Dat duel kun je live volgen bij NH Sport op NH Radio. Opstelling Telstar: Koeman; Boussakou (Soares/88), Apau, Aktas, Oude Kotte, Blackson (Mulder/60); Overtoom (Turfkruier/46), Najah, Bensabouh; Plet (Smit/60), Giousis (Seedorf/60)