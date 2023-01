Telstar gelooft in een bekerstunt tegen FC Twente: "Gaan naar Enschede om door te gaan naar volgende ronde"

In de tweede ronde van de KNVB-beker speelt Telstar morgen uit tegen FC Twente. "Wij gaan naar Enschede om door te gaan naar de volgende ronde", is verdediger Yahya Boussakou duidelijk.

Ook trainer Mike Snoei geloof in een stunt. "Twente doet opeens mee om het landskampioenschap. Ze zijn heel erg bezig met de wedstrijd tegen Ajax komende zaterdag. En dan komt het vervelende Telstar tussendoor. Wij moeten er geen schoolreisje van gaan maken en onze huid duur verkopen", blikt Snoei vooruit.

Vrijdag verloren De Witte Leeuwen nog met 2-1 van TOP Oss. Dat deden ze zonder Tom Overtoom. De middenvelder is weer hersteld van de griep en zal morgen in Enschede gaan spelen. Verdediger Jay Kruiver sluit ook weer aan bij de wedstrijdselectie. Aanvaller David Min is nog een twijfelgeval. Voor spits Koen Blommestijn komt de bekerwedstrijd nog te vroeg.

Keeper Groothuizen vertrekt

Keeper Indy Groothuizen vertrekt bij Telstar. Hij trainde de afgelopen maanden mee met Telstar, maar vertrekt naar AB Kopenhagen. De Deense club komt uit op het derde niveau van Kopenhagen. "Ik had hem graag bij Telstar gehouden. Hij moest in fitheid nog wat meer laten zien, maar hij kreeg een aanbieding. Dat risico loop je altijd. Hij kreeg een aanbieding van een derde-divisieclub. Je kan je vraagtekens daarbij zetten, maar ik kan niet in zijn portemonnee kijken", aldus Snoei.

Snoei geeft aan dat Telstar deze transferwindow niet op zoek gaat naar een extra keeper.