Gedreven Mike Snoei: "Tijd dat Telstar weer ergens om speelt"

Snoei en zijn mannen gaan dus vol voor de play-offs. Mitch Apau kwam deze zomer over van FC Emmen en liet al gelijk weten dat hij niet voor spek en bonen wilde meedoen. "Ik geloof in de play-offs. Meedoen om het meedoen zie ik niet zitten. Dan ga ik namelijk liever wat anders doen."

Ziekenboeg

In Noord-Brabant kan Snoei niet over zijn volledige selectie beschikken. Zo zijn David Min, Koen Blommestijn en Jay Kruiver niet fit en daarom ook niet aanwezig. Yaël Liesdek is langer uitgeschakeld. De rechtsback is aan zijn schouder geopereerd en ligt er de komende maanden uit.



