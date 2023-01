Thomas Oude Kotte na deceptie Telstar: "Ik ben er doodziek van"

Telstar leek tegen TOP Oss lange tijd op weg naar een goed resultaat. In de slotfase van het duel ging het echter helemaal mis en gingen er nul punten mee terug naar Velsen-Zuid. "Iedereen weet dat dit superonnodig was."

"We waren erg dominant. Met name het eerste uur", vertelt een teleurgestelde Thomas Oude Kotte na afloop. "Misschien gaat het mis door de vermoeidheid. Het is de eerste wedstrijd na de winterstop, dat mag natuurlijk geen excuses zijn."

"Vanavond ben ik er nog doodziek van zijn en dan is het voor mij klaar" Telstar-verdediger Thomas Oude Kotte

Oude Kotte: "Morgen gaan we erover praten op de club. Vanavond ben ik er nog doodziek van zijn en dan is het voor mij klaar. Dinsdag spelen we een mooie wedstrijd (FC Twente in de beker red.) en ik vind dat we kritisch moeten zijn. We moeten het echter ook snel weer naast ons neerleggen." Tekst gaat verder onder de video.

Trainer Mike Snoei van de Witte Leeuwen zag met leden ogen aan hoe zijn ploeg het weggaf in de laatste tien minuten. "We moeten hier goed mee omgaan. Er gingen heel veel dingen niet goed in de tweede helft. Ik ga morgen aan de jongens vragen, met de beelden erbij, waarom ze bepaalde dingen zo deden." Aanstaande dinsdag komt Telstar dus alweer in actie. Dan speelt de ploeg van Mike Snoei in de tweede ronde van de KNVB-beker tegen FC Twente. Aftrap in Enschede is om 18.45 uur. Het duel is live te volgen via NH Radio.

