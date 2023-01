Zuur begin aan 2023 voor Telstar; TOP Oss slaat in slotfase toe

Telstar kreeg genoeg kansen tegen TOP Oss, maar benutte er slechts eentje. Daarom werd er verloren in Brabant. Na een eigen goal van Glynor Plet, stelde Christos Giousis orde op zaken. Via Rick Dekker werd het in de slotfase alsnog 2-1 voor de Ossenaren.

Telstar verloor met 2-1 van TOP Oss - Pro Shots / Peter van Gogh

De eerste wedstrijd van 2023 begon desastreus voor Telstar. Het was aanvoerder Glynor Plet, die de bal uit een corner achter Ronald Koeman Jr werkte: 1-0. Daarna namen de Witte Leeuwen het initiatief over. Zo werd de ploeg gevaarlijk via een slap schot van Anwar Bensabouh en een kansje voor Yahya Boussakou. Hij vond Thijs Jansen op de weg. Telstar kreeg loon naar werken, nadat Christos Giousis de bal overnam en raak schoot: 1-1. De Griek kopte vervolgens net naast na een voorzet van Boussakou. Vlak voor rust was het Plet, die het probeerde op schitterende wijze. Jansen was opnieuw spelbreker voor de Velsenaren.

Rick Dekker zorgde in minuut 88 voor de overwinning - Pro Shots / Peter van Gogh

In de tweede helft werkte Koeman zichzelf in de problemen. Hij kapte aanvaller Kyvon Leidsman uit, maar die nam de bal over. De aanvaller maakte daarmee een overtreding, dus kwam de goalie goed weg. Telstar leek gelijk te gaan spelen. Al moest Koeman nog een belangrijk schot tegenhouden. De glimlach werd in de slotfase alsnog ingeruild voor een droevig gezicht. Rick Dekker zorgde namelijk in minuut 88 voor de voorsprong. Daarmee begint het jaar 2023 dus sportief gezien in mineur voor Telstar. Opstelling Telstar: Koeman; Boussakou, Apau, Aktas, Oude Kotte, Blackson (Seedorf/79); Najah, Bensabouh (Soares/90), Mulder (Turfkruier/63); Giousis, Plet (Smit/63)