Krankzinnige slotfase leidt tot gelijkspel voor Jong AZ tegen koploper Heracles Almelo

Lange tijd leek Jong AZ tegen Heracles Almelo te gaan eindigen in een bloedeloos gelijkspel. Niets was minder waar, want de bezoekers en de beloften scoorden diep in blessuretijd: 1-1. Zelfs na een late rode kaart van Mexx Meerdink bleef het gelijk.

Dolle vreugde bij Jong AZ na de late gelijkmaker - Pro Shots / Vincent de Vries

Het was voor het eerst dat Jong AZ en Heracles Almelo tegen elkaar speelde. Er waren in de openingsfase weinig grote kansen voor beide ploegen. De eerste mogelijkheid was voor Heraclied Nikolai Laursen. Doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro keerde de bal. De Deen dacht na 32 minuten wel de score te openen uit een vrije trap. Laursen schoot raak, hij stond alleen in buitenspelpositie. Yusuf Barasi kreeg voor de rust nog een grote kans. Hij speelde zich goed vrij en schoot in het zijnet. Datzelfde gold voor tegenstander Lucas Schoofs. Ditmaal was Owusu-Oduro opnieuw spelbreker.

Jong AZ speelde in de 94e (!) minuut gelijk tegen koploper Heracles Almelo - Pro Shots / Vincent de Vries

Zo spannend als de laatste fase was voor rust, zo saai was het begin van de tweede helft bij Jong AZ tegen de koploper. Verder dan een schotje van Lewis Schouten en de ingevallen Mexx Meerdink kwamen de Alkmaarse jonkies niet. In de tegenstoot schoot Thomas Bruns rakelings naast uit een afstandsschot. Venijn Het venijn zat duidelijk in de staart. Invaller Rigino Cicilia scoorde in de blessuretijd de openingstreffer voor Heracles. De koploper leek daardoor alsnog te gaan winnen. Wouter Goes maakte echter in de 94e minuut alsnog 1-1 met een kopbal uit een corner. Meerdink werd nog van het veld gestuurd na een opstootje. Door het gelijkspel staat Jong AZ achtste in de eerste divisie. Komende maandag is het inhaalduel tegen Jong FC Utrecht. Aftrap is 20.00 uur. Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Lathouwers (Van Aken/71), Goes, Engel, Dekkers; Schouten (Postma/89), Buurmeester, De Jong; Griffith (Kewal/82), Barasi (Meerdink/63), Allouch