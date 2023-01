Raak de Vlag met Arvid Smit: "Zin in dit spelletje"

Ooit stond Arvid Smit bekend als een groot talent. In de zomer van 2002 maakte hij de stap van Telstar naar PSV. Nu is de altijd enthousiaste Heemskerker assistent-bondscoach van de Oranjeleeuwinnen. Tussen de interlands door konden wij de voormalig Witte Leeuw porren voor een potje Raak de Vlag. "Ik heb zin in het nieuwe jaar en zin in dit spelletje."