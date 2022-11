Raak de Vlag met Paul de Lange: "Kan ik ook twee ballen wegstrepen"

Paul de Lange speelde voor Noord-Hollandse clubs als Telstar en FC Volendam. Na zijn profloopbaan zocht hij een nieuwe passie en dat vond hij in het schilderen. Voor een nieuwe aflevering van Raak de Vlag zochten we de voormalig controlerende middenvelder op in het mooie Beverwijk, waar hij vooral z'n voeten moest laten spreken. "Kan ik ook twee ballen wegstrepen?"