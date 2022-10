Doorweekt FC Volendam geeft gelijkspel vlak voor tijd volledig uit handen

Lang mocht FC Volendam hopen op een punt in eigen huis tegen sc Heerenveen. Toch gingen de Palingboeren met lege handen naar binnen, want vlak voor tijd scoorde de Friese ploeg twee keer. En zo verloren de Volendammers met 1-3.

In het tweede gedeelte van de eerste helft rechtte Volendam haar rug en kwam de ploeg van Wim Jonk weer op gelijke hoogte. Weer was Robert Muhren het eindstation. Uit een vrije trap van Carel Eiting prikte de aanvaller zijn derde goal van het seizoen binnen en zette zo zijn ploeg op gelijke hoogte.

Vanaf het eerste fluitsignaal begon FC Volendam sterk aan de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Zo poeierde Benaissa Benamar in de openingsfase de bal van grote afstand op de lat. Ook Ibrahim el Kadiri en Xavier Mbuyamba waren dicht bij een treffer. Uiteindelijk scoorde Robert Muhren wel na zo'n twintig minuten spelen, maar de spits bleek na lang VAR-beraad net buitenspel te staan. Vervolgens kwam de Friese ploeg vlak daarna op voorsprong. De zeer efficiënte Sydney van Hooijdonk liet zien hoe je een kans tot doelpunt bombardeert, 0-1.

Noodweer

Met dezelfde elf spelers begon FC Volendam aan de tweede helft. Waar het spelniveau behoorlijk zakte bij beide ploegen. De bezoekers waren wel iets sterker, maar dat leidde eigenlijk niet tot hele grote kansen. Daarna viel de regen met bakken uit de lucht en onweerde het ook af en toe. Waarop scheidsrechter Edwin de Graaf besloot om de wedstrijd tijdelijk te staken.

Slotfase

De korte break zorgde er niet voor dat FC Volendam beter ging spelen. In tegendeel zelfs, want sc Heerenveen sloeg in de slotfase twee keer toe. Eerst schoot Mathias Köhlert na een mooie dribbel de bal binnen en vlak daarna besliste Amin Sar de wedstrijd.

Door het verlies blijft FC Volendam de nummer achttien van de eredivisie. Volgend weekend staat de Noord-Hollandse derby tegen AZ op het programma in Alkmaar.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Benamar (Plat/67), Mbuyamba, Mirani, Murkin; Eiting, Oristanio (B. Ould-Chikh/62), W. Ould-Chikh (Nazih/62); Van Mieghem (Zeefuik/77), Mühren, El Kadiri (Blom/77)