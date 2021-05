Ontbijt op terras, aapjes kijken en bankdrukken: deze vrijheden krijgen we vandaag terug

NH Nieuws nam gisteren in aanloop naar de heropening een kijkje op Landgoed Hoenderdaell, waar onder anderen stagiairs van het Clusius College de lockdown hebben benut om het park tiptop in orde te maken.

Het reptielenverblijf en het insectenhuis zijn voorlopig nog verboden terrein, maar in de buitenlucht zebra's, bavianen en tijgers bewonderen mag weer. Dat is goed nieuws voor Landgoed Hoenderdaell, dierentuin Artis en Artisklas, 's lands kleinste dierentuin in Haarlem.

Ook de Amsterdamse zoo Artis opent vandaag voor het eerst in bijna een half jaar de poorten. Op 4 november, de laatste dag dat de dierentuin voor publiek open was, was NH Nieuws erbij .

Waar ook in dierentuinen en -parken binnenverblijven dicht moeten blijven, geldt dat niet voor de tropische kas in Anna Paulowna. Die geeft namelijk toegang geeft tot de apeneilanden. Wel wordt bezoekers verzocht daar een mondkapje te dragen .

Spontaan met een groep vrienden of vriendinnen naar de dierentuin is er nog niet bij. Er kan namelijk voor maximaal twee personen worden gereserveerd, tenzij het om leden van hetzelfde huishouden gaat. Ook veel activiteiten waarbij normaal gesproken publiek betrokken wordt, gaan niet door. Zo mogen bezoekers van Hoenderdaell bijvoorbeeld de maki's zelf nog niet voeren, omdat de halfapen zelf ook vatbaar zijn voor het coronavirus.

Bij de heropening vanochtend spreekt NH Nieuws met directeur Rembrandt Sutorius en prinses Margriet, beschermvrouwe van de dierentuin. 'Beschermheer' Sieb (7) was ook van de partij. De jonge Amsterdammer heeft tijdens de lockdown volop cakejes gebakken en verkocht. Vandaag overhandigt hij de opbrengst aan de dierentuin, om zo de de gemiste inkomsten van de afgelopen maanden een beetje te compenseren.

De heropening van Artisklas in Haarlem staat over drie dagen gepland. Dat heeft overigens niets te maken met de lockdown: de officieel kleinste dierentuin van Nederland is alleen in het weekend geopend. Toch heeft de coronacrisis er ook bij Artisklas financieel flink ingehakt: geld dat eigenlijk bestemd was voor dierenverblijven is besteed aan voer voor de dieren.

Animal Farm in Beverwijk opent vandaag wel weer de deuren. Beheerder Sander Buijs is daar blij mee, al had de lockdown wat krokodil Wilma betreft best wat langer mogen duren.

Sprookjeswonderland

Sprookjeswonderland in Enkhuizen is een van de pretparken die vandaag weer opengaan. Omdat het park het doorgaans moet hebben van jeugdige bezoekers en het vandaag een reguliere schooldag is, verwacht de directie niet dat de poorten worden platgelopen.

Speeltuin Linnaeushof in Bennebroek gaat aanstaande vrijdag weer open, twee maanden later dan normaal.

Terrassen langer open

Mochten we de afgelopen weken alleen van 12.00 uur tot 18.00 uur op een terras zitten, vanaf vandaag mag dan van 6.00 uur tot 20.00. Sommige cafés en restaurants laten zich dat geen twee keer vertellen en bedienden vanochtend in alle vroegte hun eerste klanten. Voor een biertje was het nog wat vroeg, maar op het terras van café De Amstel aan de Amsterdamse Amstelkade kwamen enkele tientallen buurtbewoners een ontbijtje nuttigen.

"We zijn zo blij dat we ons terras vanaf vandaag ook al in de ochtenduren mogen openen", zegt kroegbaas Arie van den Velden, "dat we hebben besloten vanaf 6.00 uur de buurt uit te nodigen voor een ontbijtje."

In Volendam wordt de verruiming van de terrastijden gevierd met gratis appeltaart. Wie tussen 6.00 uur 9.00 uur koffie bestelt bij café de Dijk aan de Haven krijgt daar een taartpunt bij.