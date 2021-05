Sprookjeswonderland mist ook drukke Hemelvaartsdag door uitblijven versoepelingen

"Gelaten", is de stemming onder het personeel van Sprookjeswonderland volgens directeur Mathijs de Vries. De versoepelingen voor pretparken, die mogelijk vanaf 11 mei zouden ingaan, worden met minimaal een week uitgesteld. De coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zijn volgens het demissionaire kabinet te hoog.

"We hadden het wel een beetje zien aankomen, maar het is balen dat we na de meivakantie nu ook Hemelvaartsdag moeten missen. Dat is normaal gesproken een van de drukste dagen in ons park", vertelt De Vries.

Liever geen toegangstesten

De directeur hoopt dat Sprookjeswonderland alsnog de deuren mag openen op 18 mei, maar houdt er ook rekening mee dat het langer kan duren. "Ook wij houden de cijfers in de gaten en zien dat het nog niet de goede kant op gaat."

Onder welke voorwaarden het park weer open kan zodra de cijfers dalen, blijft volgens De Vries gissen. Vorige zomer was reserveren verplicht en waren er wachtvakken en looproutes aangebracht in het park. Hij vreest dat een verplichte toegangstest daar bovenop komt. "Voor een vakantie naar het buitenland willen mensen zich nog wel laten testen, maar voor een dagje uit vraag ik het me af."

Omzetverlies

De Vries schat dat Sprookjeswonderland alleen al in de maanden april en mei zo'n 30 procent van de jaarlijkse omzet misloopt doordat het park gesloten is. Hij krijgt financiële ondersteuning voor zijn werknemers vanuit de overheid en heeft nog geen personeel moeten ontslaan. Wel zijn er een aantal krachten vertrokken nadat hun contract afliep. "Er moet voor het tweede jaar op rij geld bij en de bodem komt nu wel in zicht. Het wordt hoog tijd dat we weer open gaan."