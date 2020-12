Winteropenstelling Sprookjeswonderland duurde twee dagen: "Doodzonde"

ENKHUIZEN - Het is een hoogtepunt in het jaar: de winteropenstelling van Sprookjeswonderland. Met man en macht werd er twee maanden lang gewerkt aan de opbouw. Maar dat alles is met de harde lockdown voor niets geweest. "We zijn een weekend open geweest", vertelt grondlegger Wim de Vries.

Op het parkeerterrein van sprookjeswonderland in Enkhuizen kun je een speld horen vallen. De lockdown brengt een abrupt einde aan wat het hoogtepunt in het jaar zou moeten zijn. "De laatste jaren is het essentieel voor onze exploitatie geworden. Want in die korte periode van zo'n twee weken, komen er tussen de twintig- en vijfentwintigduizend mensen op bezoek", vertelt eigenaar Wim de Vries.

Op het plein bij de entree staat een gigantische kerstboom te pronken. "We pakken altijd enorm uit. Alle huisjes in het sprookjesbos zijn in kerstsfeer en alle kabouters krijgen een kerstboom. Alleen al aan de boom op het plein is twee weken gewerkt om hem op te tuigen", legt de Vries uit.

Afbouwen

Een team van twintig vaste personeelsleden werkte twee maanden aan het kerstdecor. De sluiting hing volgens De Vries al in de lucht. Zo bleek ook uit de reactie van het personeel: "Ze reageerden min of meer gelaten. Doodzonde van het werk, want morgen beginnen we met de afbouw. Alles gaat weer terug de loods in. Alles is voor niets geweest."