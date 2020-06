Zonnige openingsdag voor Sprookjeswonderland: "We proberen er nog een mooi seizoen van te maken"

ENKHUIZEN - In Sprookjeswonderland staat alles net zo mooi in bloei als voorgaande jaren. Maar verder is er veel veranderd. Directeur Matthijs de Vries en zijn team hebben heel wat aanpassingen gedaan zodat bezoekers vanaf vandaag op anderhalve meter afstand het park weer kunnen bezoeken.

Een zonnige dag als vandaag zou normaal gesproken zorgen voor topdrukte in het park en sprookjesbos, maar nu is het rustig. Een bewuste keuze, zo legt de Vries uit. "Er wordt gezegd: het maximale aantal bezoekers mag niet meer zijn dan de helft van het aantal bezoekers op je drukste dag. Wij zijn met kleine aantallen begonnen, maar misschien dat we aankomende week bijsturen, dat het meer mag zijn."

Een andere verandering is dat de kinderboerderij niet toegankelijk is; je moet buiten het hek blijven. En verdwalen in het sprookjesbos zit er niet meer in, er is namelijk een route uitgestippeld die je het bos door brengt.

Eerst eens kijken hoe alles verloopt in het park. Bij veel ingangen van de attracties staat desinfectiemiddel en word je geattendeerd op het houden van afstand. Een opmerkelijke verandering is bij de draaimolen. Daar moeten kinderen een gordel om, maar medewerkers mogen deze niet vastmaken. Vandaar dat ouders of iemand anders uit het huishouden dat moet doen.

"We hopen snel dat alles weer normaal is, dan kunnen we lekker weer iedere week heen"

De vele fans van Sprookjeswonderland keken ernaar uit om weer langs te komen. Een bezoeker uit Enkhuizen is blij dat het park weer open is. "Normaal hadden we een jaarkaart maar volgens mij kun je die nu nog niet afnemen. We kunnen hier op de fiets heen dus dat is echt ideaal. We hopen snel dat alles weer normaal is, dan kunnen we lekker weer iedere week heen."

'Verloren jaar'

Maar de topdrukte gaat er voorlopig niet meer komen. "Sowieso is het een verloren jaar", aldus de Vries. Het park zou in april open gaan, maar die inkomsten zijn ze misgelopen. "We hebben een derde van onze omzet niet gehad en dat kunnen we ook niet meer inhalen. Normaal bouwen we in de zomer een buffertje op, maar dat gaat nu niet lukken. We kunnen de maanden van opening betalen, maar eigenlijk meer niet."

Toch is hij blij om weer bezoekers te ontvangen. "Er waren een hoop mensen die ons graag weer wilden bezoeken. Tot twee weken terug wisten we pas wat we mochten, dus was het moeilijk om mensen op de hoogte te houden", vertelt de Vries. Nu het seizoen van Sprookjeswonderland van start is, is het de bedoeling dat de deuren open blijven tot 25 oktober.