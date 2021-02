Escortbureau pleit voor onderscheid in sekswerk: "Dames zien maar één klant per week"

NOORD-HOLLAND - Amy en Esmee van escortbureau Pink Sheets vinden dat het demissionair kabinet onderscheid zou moeten maken tussen verschillende segmenten in de seksbranche. Waar bordelen en seksclubs gebaat zijn bij veel bezoekers, hebben escorts doorgaans contact met een select aantal mensen. "We worden weer bevooroordeeld."

Wanneer de dames van plezier weer betaald mogen worden aangeraakt, is nog onduidelijk. Dat geldt niet voor de handel van Ron Bulters, eigenaar van een platenzaak in Alkmaar. Hij is blij dat zijn klanten - weliswaar op afspraak - vanaf 3 maart weer met het vinyl mogen 'knuffelen'.

Ze vindt het onterecht dat zij niet, en kappers vanaf 3 maart wel weer aan de slag mogen. Dat het lichamelijk contact met een kapper doorgaans minder intens is dan met een sekswerker, vindt ze geen goede reden. "Kappers zien tientallen per dag", verwijst ze naar het grotere risico op besmetting voor kappers dan voor escorts.

Hoewel momenteel alle horecagelegenheden gesloten zijn, werd er eerder in de coronacrisis onderscheid gemaakt tussen restaurants en bars, benadrukt Amy. En dat onderscheid zou ook gemaakt moeten worden tussen bordelen, seksclubs en escortbureaus, vindt ze. "De dames zien vaak maar één klant per week, als dat al zo is", zegt Amy.

Voor Esmee waren Ruttes woorden van gisteravond 'tenenkrommend', zo zegt ze voor de camera van NH Nieuws. "Het deed ons best wel zeer. We hadden natuurlijk gehoopt dat wij net als de andere contactberoepen ook weer open mochten, maar helaas bleek het anders te zijn."

Hoewel hij maximaal zes klanten per uur mag ontvangen, en die klanten hun komst minimaal vier uur van tevoren moeten aankondigen, is het 'absoluut een versoepling', zegt hij. "Omdat mensen nu weer fysiek tussen de platen kunnen gaan snuffelen." Hoewel hij ook online een en ander verkoopt, behoren platen tot de categorie producten die je even in je handen wilt hebben gehad voordat je ze koopt. "Vinyl moet je vasthouden, moet je voelen."

Bulters weet als geen ander dat je als ondernemer flexibel en dynamisch moet zijn. "Voor het moment moeten we alleen maar blij zijn dat we iets kunnen. We zien wel waar het schip strandt. Ondernemerschap betekent schakelen. Dat hebben we de afgelopen jaren meer dan genoeg moeten doen, dus dat zullen we ook blijven doen."