Vanaf woensdag versoepelingen: langer op het terras, sportscholen weer open

Dat heeft demissionair minister De Jonge zojuist gezegd tijdens een persmoment over de maatregelen. Terrassen, die nu tot 18.00 uur open mogen blijven, mogen vanaf woensdag twee uur langer openblijven. Ook mogen ze dan weer ontbijt en diner serveren. "Wat we in de cijfers zien is een goede daling", geeft De Jonge als reden voor de versoepelingen.

Sportscholen mogen weer open

En ook de sportscholen mogen de deuren weer openen. Dat geldt eveneens voor speel- en dierentuinen en buitenmusea. Ook sekswerkers mogen weer aan de slag.



Basismaatregelen zoals monkapjes in binnenruimtes en de anderhalve meter afstand blijven gelden, net als het ontvangen van een beperkt aantal bezoekers thuis.