Eindelijk weer in de dobberbootjes: Sprookjeswonderland mag weer beperkt open

Na ruim vijf maanden dicht geweest te zijn, mag Sprookjeswonderland in Enkhuizen eindelijk weer open. Ten minste, als de cijfers ook volgende week nog laag zijn. Mathijs de Vries, directeur van dit karakteristieke pretpark, is erg blij. "Daar wachten we al een poosje op."

"Net als andere sectoren wachten wij ook met smart om ons ding weer te kunnen doen en ook weer geld binnen te krijgen", vertelt De Vries. Maar of ze meteen 19 mei open gaan, is nog even afwachten. "Wij kunnen pas onze tickets verkopen als we zeker weten dat we opengaan. En als we dat pas een dag van tevoren weten, dan verwacht ik niet zoveel van die eerste dag." Toch wil hij wel open om dan maar even te proefdraaien.

Maatregelen

Omdat zij niet op de hoogte worden gehouden, is het aan het park zelf om een goede invulling van de maatregelen te hanteren. Volgens De Vries volgen zij de protocollen die in andere sectoren gelden. "In onze souvenirwinkel gelden de regels van de winkels. In onze horeca de regels van de horeca, dus maximaal 50 personen op het terras. De binnenlocaties blijven dicht en als de theaters nog dicht moeten blijven, dan blijft ons theater ook dicht." Dat laatste betekent dat de liefhebbers van Violinde nog even moeten wachten om haar weer te zien. En ook heksje Hupsakee zal met haar vliegend tapijt nog even aan de grond moeten blijven.

Toegangstesten

Voor doorstroomlocaties buiten zijn toegangstesten gelukkig niet nodig. En dat is maar goed ook. "Ik denk niet dat veel mensen komen, als ze eerst een test moeten doen. Mensen nemen het ons ook kwalijk. Wij kregen mailtjes dat als wij dat zouden doen, dat ze niet meer zouden komen. Maar ze snappen niet dat we verplicht zijn, dat het de regel is van de overheid", vertelt De Vries

Of de gesloten attracties ook leiden tot een lagere entreeprijs, daar twijfelt De Vries nog een beetje over. "Als het aanbod van tevoren bekend is, dan is het de keuze van de bezoekers zelf of ze het geld ervoor over hebben."