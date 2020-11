Alleen krokodil Wilma blij met sluiting dierentuin: "We gaan het redden"

BEVERWIJK - Door de nieuwe coronamaatregelen moet ook Animal Farm in Beverwijk de komende twee weken haar deuren sluiten. Beheerder Sander Buijs staat achter het kabinetsbeleid, maar baalt ook stevig. "We gaan de bezoekers missen."

Beheerder Sander Buijs kijkt met gemengde gevoelens naar de persconferentie. Natuurlijk met een katterig gevoel, maar de impact voor de kleinste dierentuin van Nederland zal niet schokkend groot zijn. "Natuurlijk kost het geld, maar het is te overzien. We zijn wel ons dagelijkse werk kwijt, dat is jammer. Maar zet je dat af tegen de noodzaak, dan is het een goede duidelijke stap van het kabinet", aldus beheerder Buijs tegenover NH Nieuws.

Tijdens de lockdown in maart heeft de dierentuin al een facelift gekregen. "We gaan eerst morgen kijken naar de bezetting, die kan kleiner, want de bezoekers vallen weg. Maar qua werk: we hebben ook nog steeds heel veel dieren die gevoed moeten worden dus er is genoeg te doen."

En de vermaarde krokodil Wilma, die zal de bezoekers missen als kiespijn, denkt Buijs. "Die vindt het prachtig als de bezoeker er niet is, eindelijk even rust voor haar."

Na de twee weken gaan we weer terug naar de gedeeltelijke lockdown, zoals die nu al geldt. En kan ook hier de poort hopelijk snel weer open.