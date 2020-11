Geen wintersport tijdens de Kerst: "Ik hoop wel dat ik mijn geld terug krijg"

HEEMSKERK - Het dringende advies om tot half januari niet naar het buitenland te reizen zat er een beetje aan te komen, daardoor heerste In skicentrum Heemskerk een sfeer van berusting na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge . Geen kerstvakantie in de Oostenrijkse of Franse Alpensneeuw is jammer, maar er zijn ergere dingen.

"Ik had me er al een beetje bij neergelegd dat het er niet van zou komen", zegt een vrouw tussen twee oefensessies door. "Dus geen probleem. Het heeft ook wel weer een voordeel. Zo heb ik nu meer tijd het onder de knie te krijgen..."

Geld terug

Even verderop hijgt een man na van zijn training op de indoorrolbaan. "Normaal ga ik een keer of drie, vier naar de sneeuw. Nu dus voorlopig niet. Ik zal me er bij moeten neerleggen. Ik hoop alleen wel dat ik mijn geld terug krijg, want de reis is al betaald."

Richard Molenaar van het skicentrum vindt het jammer dat de regering niet even heeft gewacht met het 'verbod' op buitenlandse reizen. "Het aantal besmettingen daalt en de apres-ski was al geschrapt. Daarmee neem je veel risico's weg. Wat nu overblijft zijn vakanties voor families. Die vallen 's avonds van vermoeidheid tijdens het monopoly in slaap. Hoe veilig wil je het hebben?"