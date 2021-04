Amsterdam NL V Eindelijk weer het terras op: ''Ik moest mezelf uit bed slepen"

We hebben er ruim zes maanden op moeten wachten, maar de terrassen in de buitenlucht zijn vanaf vandaag om 12:00 uur weer (gedeeltelijk) geopend. Hoewel menig Amsterdammer met een ouderwetse Koningsdag-kater wakker werd, weerhield dat ze er niet van om stipt op openingstijd aan te schuiven. Ook Rosa Burger van café Fonteyn aan de Nieuwmarkt kon niet wachten om haar gasten weer te verwelkomen.

De geldende maatregelen zoals de openingstijden van 12:00 uur tot 18:00 uur en verplichte reservering, mogen de pret niet drukken. In ieder geval niet als het aan Rosa van café Fonteyn ligt. Voor haar voelt vandaag als een historische. ''Dit is de een na mooiste dag van mijn leven. Ik heb een kindje dus dat is het mooist, maar daarna wel deze dag ja.'' Wat Rosa het meest heeft gemist? Daar hoeft ze niet lang over na te denken. ''Mijn gasten, natuurlijk. Ik heb me de hele tijd afgevraagd waar ze waren, wat ze aan het doen waren, of het goed met ze ging. Ik kan niet wachten om ze weer te verwelkomen.''

De gasten waar Rosa het over heeft zijn ook blij weer verwelkomd te worden. Om 12:05 uur stroomde het terras dan ook vol en werden de eerste biertjes besteld, ondanks de kater van de dag ervoor. ''Ik heb een sicke kater'', zegt een van hen. Een andere gast: ''Ik kan wel janken, zo blij ben ik. Ik heb heb mezelf echt uit mijn bed moeten slepen om hier te komen, maar ik vind het echt zo lekker.'' Ook het personeel is blij weer aan de slag te mogen. Hoewel het even spannend en wennen is met een dienblad, is het uitserveren dan de drankjes ''vooral heel leuk''.

Of mensen zich aan de maatregelen gaan houden, weet Rosa nog niet. ''Dat was de vorige keer best wel lastig. Wij zitten er met onze neus bovenop, maar als je een andere baan hebt en niet in de horeca zit dan houd je je niet zo met de regels bezig.'' Wat er na 18:00 uur gebeurt, wanneer de terrassen sluiten, is nog moeilijk in te schatten. Een van de gasten maakt zich daar niet zo'n zorgen om. ''Vandaag vrij weinig. Ik denk dat de hele stad brak is.''