Bollentuin blijft dicht ondanks versoepelingen: "Weer een verloren jaar"

De historische bollentuin 'Hortus Bulborum' in Limmen gaat voor het tweede jaar op rij niet open voor publiek. Als maandag blijkt dat de corona-versoepelingen doorgaan, mag de tuin als buitenlocatie open op woensdag. Maar dat heeft geen zin, zegt de voorzitter van de stichting. "Het bloeit hier nog een week, en wij gaan natuurlijk de Hortus niet opengooien voor een paar dagen. Dat doen we niet."

De duizenden tulpen, narcissen, hyacinten, krokussen en fritillaria's blijven dus ook dit jaar zonder bewonderaars. Ook vorig jaar is de tuin vanwege corona geen dag open geweest.

"We hadden nu gemakkelijk eerder open gekund", zegt voorzitter Piet Apeldoorn. "Er lag een draaiboek klaar waarin de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers geregeld is. We hebben 1.200 hectare tuin en de bloemen staan verspreid. Je komt elkaar hier niet zo gauw tegen."

De gesloten tuin betekent ook gemiste inkomsten die elk jaar in de korte bloeitijd, de tuin is slechts te bezoeken van begin april tot half mei, binnen moeten stromen. "We hebben een paar goede jaren gehad dus daar teren we op, maar die reserves raken wel op." Alle hoop is dan ook gevestigd op 2022.