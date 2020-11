Historische bollentuin Limmen druk met planten: "Hopelijk volgend jaar wél bezoekers"

LIMMEN - De Hortus Bulborum in Limmen kon dit voorjaar niet open voor publiek vanwege de coronamaatregelen, maar nu stoppen de plantploegen vol goede moed de tienduizenden bollen weer in de grond, in de hoop dit voorjaar wel de stralende bollentuin aan de bezoekers te kunnen tonen.

De planters van de Hortus Bulborum hebben het er deze weken maar druk mee. Tussen de 100.000 en 150.000 bloembollen moeten op tijd de grond in om in het voorjaar weer de kop op te steken in de tuin aan de Zuiderkerkenlaan. "3250 verschillende soorten tulpen, krokussen, hyacinthen en fritillaria's", legt Max Nuyens van de Hortus uit. "De duizend verschillende soorten narcissen zitten nog in de grond. Die kunnen zonder probleem daar blijven zitten. Maar de rest moet er in juni uit en rond november weer in."

Hortus Bulborum Limmen

Afgelopen bloeiseizoen is de historische bollentuin geen dag open geweest voor publiek. "Zonde, want het stond er allemaal prachtig bij." Dat is ook goed te zien in de drone-opnames die ze begin april hebben laten maken. De Hortus Bulborum wordt ook wel de 'schatkamer voor historische bolgewassen' genoemd. De oudste tulp komt uit 1595. "Maar we hebben ons niet verveeld hoor de afgelopen maanden", lacht Nuyens. "De bollen groeien in het voorjaar groot, en krijgen ook kleine bolletjes. In juni worden alles weer gerooid."

"De grote bollen zijn voor de verkoop, de kleintjes gaan eind oktober weer de grond in. Dus ja, we waren best druk met pellen, sorteren, tellen en pakketten maken." Maar de inkomsten van bezoekers liepen ze dit jaar wel mis. "De helft komt van de toegangskaartjes en de winkel, de andere helft vanuit de verkoop van de bollenpakketten. Ook kunnen we elk jaar stuifmeel en bollen kwijt aan veredelaars, die met onze historische rassen verder willen kweken." Rooimachine Nuyens denkt dat de planters nog een week nodig hebben om het werk af te maken. "Met de plant- en rooimachine die we sinds drie jaar hebben, gaat dat wel wat makkelijker dan voorheen met de hand. We werken nu met twee plantploegen, in totaal zo'n twaalf man." De hoop is dat de tuin komend voorjaar op 6 april weer open kan. "Hopelijk mét bezoekers. En misschien zelfs wat eerder dan april, maar dat is afhankelijk van het weer. De afgelopen jaren was het al vroeg lekker warm en stonden de eerste bollen al mooi in bloei. Dan gaan we graag wat eerder open."

