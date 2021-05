Speeltuin Linnaeushof opent vrijdag, twee maanden later dan normaal

Zo'n twee maanden later dan normaal kan speeltuin Linnaeushof in Bennebroek aanstaande vrijdag 21 mei dan toch de deuren openen. Dat maakte het grote speelterrein vandaag bekend.

De speeltuin maakt dankbaar gebruik van de versoepelingen van het kabinet, dat vandaag heeft besloten dat pretparken, dierentuinen en buitenspeeltuinen weer open mogen. Tot nu toe bleef het park dicht vanwege de coronamaatregelen. Net als vorig speelseizoen opent Linnaeushof alleen de buitenspeeltuin met waterspeeltuin. Er mag ook alleen maar een aangepast aantal bezoekers naar binnen en tickets zijn uitsluitend online te koop op datum.

Picknick

De speeltuin zorgt voor voldoende punten met desinfectiemiddelen en vraagt bezoekers om de basisregels van het RIVM zo veel mogelijk in acht te nemen. Dit betekent regelmatig handen wassen, voldoende afstand houden van anderen en thuisblijven bij klachten. Eten en drinken kan worden afgehaald bij het restaurant en andere horecapunten. Er is voldoende picknickgelegenheid in het park.

Door de aangepaste capaciteit van de buitenspeeltuin én om zo veel mogelijk gezinnen de kans te geven een veilig dagje uit te gaan naar Linnaeushof, worden er dit jaar geen seizoenspassen verkocht. Ook aan de kassa worden geen toegangskaarten verkocht. De ticketverkoop begint morgen, dinsdag 18 mei, via de website van Linnaeushof.