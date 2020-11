Laatste dagje Artis voordat de poorten sluiten: "Er is weinig aan te doen"

AMSTERDAM - Artis sluit de komende twee weken de poorten. Vandaag was de laatste dag om de dierentuin te bezoeken, dus stond er aan het einde van de middag nog steeds een lange rij. "Wij hebben vanmorgen gereserveerd om toch nog even snel naar Artis te gaan." Het dierenpark hoopt zo snel mogelijk weer open te kunnen.

Bij binnenkomst springen de maatregelen in het oog. Ontsmettingsmiddelen bij de poort en pijlen op de grond die de looprichting markeren. Artis lijkt helemaal klaar voor publiek in corona tijd. Toch is vandaag voorlopig de laatste dag dat publiek welkom is bij de dieren. Vanaf morgen is ook de dierentuin gesloten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Het is de tweede langdurige sluiting in een jaar tijd, een serieuze schadepost voor de dierentuin.

"Er is nu niet zoveel aan te doen de komende twee weken," vertelt manager publiek en beleving Suzanne Brinkman. "Het is zwaar voor de medewerkers die hard hebben gewerkt om open te zijn en open blijven, en we hopen dat we zo snel mogelijk weer open kunnen." Renovatieplannen in de ijskast Artis doet er alles aan het welzijn van de dieren te waarborgen, al is dat soms lastig. Zo zijn investeringen in nieuwe, ruimere verblijven voor de leeuwen en een ingrijpende verbouwing van het aquarium op de lange baan geschoven. De dierentuin is constant in gesprek met overheden. Er is een pot met geld vrijgemaakt voor de Nederlandse dierentuinen, maar hoeveel geld er naar Artis gaat is nog niet bekend. Volgens Brinkman zal het 'bij lange na niet genoeg zijn.'

De zesjarige Boris is al 'een miljoen keer' in Artis geweest. Hij wist niet dat de dierentuin twee weken moet sluiten. Andere bezoekers wisten dat wel. "Wij hebben vanmorgen gereserveerd om toch nog even snel naar Artis te kunnen." Dit zijn de mensen wiens steun Artis nu hard nodig heeft zegt Brinkman. "Uiteindelijk komt het goed. Daar zullen we hard voor moeten werken, en daar hebben we iedereens steun en hulp hard bij nodig. Het is belangrijk dus dat iedereen naar ons toe komt en lid blijft. Je kan ook vriend worden van Artis. We moeten er maar het beste van maken. We zitten er met zijn allen in."