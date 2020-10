Miljoenentekort voor Artis: geen geld voor renovaties en nieuwe verblijven

Artis-directeur Rembrandt Sutorius maakt zich zorgen. "Het is mooi om te zien dat er inmiddels weer mensen het park bezoeken, maar voor ons is dit een hele lastige tijd. Een verlies van tien miljoen, kunnen we niet dragen."

Bijna alle geplande vernieuwingen, waaronder de noodzakelijke renovatie van het aquarium, gaan vanwege de financiële klap op dit moment niet door. Sutorius: "We waren goed op weg om Artis toekomstproof te maken. We hebben elk jaar een nieuw dierenverblijf gerealiseerd en daar wilden we mee doorgaan. Nu gaan alle ambities de koelkast in en dat is gewoon heel jammer."

